Les travailleurs américains s'adaptent aux nouvelles normes à l'ère du déconfinement

Alors que les États-Unis et d'autres pays commencent à lever petit à petit les restrictions mises en place pour limiter la propagation du nouveau coronavirus, le quotidien post-quarantaine sera marqué par de nombreux changements. Selon les experts, les masques et la distanciation sociale ne disparaîtront pas d’aussitôt et même si les salles de sport et les restaurants commencent à rouvrir, leur capacité sera réduite de moitié. Ces mesures et d’autres feront partie de la nouvelle...