Libération à Alger d'un chef de file du mouvement de contestation citoyenne Hirak

Libération à Alger d'un chef de file du mouvement de contestation citoyenne Hirak

Abdelouahab Fersaoui, opposant et militant actif du mouvement antirégime "Hirak", sort de la prison d'El Harrach à Alger. Il avait été condamné le 6 avril à un an de prison ferme pour "atteinte à l'intégrité du territoire national". Dimanche, la peine a été réduite en appel à six mois ferme, qu'il a déjà purgés.