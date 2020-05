Irak : la chaîne saoudienne MBC saccagée à Bagdad

ActualitésUn groupe d’individus masqués a pénétré dans les bureaux de la chaîne saoudienne MBC et saccagé ses locaux, basés à Bagdad pour protester contre la diffusion d’une émission. Reporters sans frontières (RSF) condamne ces attaques et appelle les autorités à assurer la protection des journalistes qui y travaillent. Un groupe d’individus masqués liés aux mouvements pro-iraniens a pénétré dans les locaux de la chaîne saoudienne MBC à Bagdad ce lundi et