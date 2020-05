RD Congo : Répression sanglante du mouvement Bundu dia Kongo

Déplier La police prend d’assaut la résidence de Ne Muanda Nsemi, où plus de 200 partisans du BDK s’étaient rassemblés, à Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 24 avril 2020. Source : Capture d’écran tirée d’une vidéo que Human Rights Watch a reçue de sources via WhatsApp (Kinshasa) – La police de la République démocratique du Congo a eu recours à plusieurs reprises à une force létale excessive contre un mouvement religieux séparatiste en avril 2020, tuant au moins 55 personnes et en blessant de nombreuses autres. La répression par le gouvernement du mouvement Bundu dia Kongo (BDK)…