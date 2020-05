Entretien sur le parcours de Félicien Kabuga arrêté samedi près de Paris et écroué

Le présumé génocidaire rwandais Félicien Kabuga été arrêté samedi près de Paris et écroué. Cela vingt-six ans que l’homme était en cavale. Et il était classé parmi les fugitifs les plus recherchés au monde. Retour sur le profil de cet homme présenté comme le financier présumé du génocide rwandais. Bagassi Koura a joint a Paris avec le journaliste et écrivain français Jean-Francois Dupaquier.