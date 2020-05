Coronavirus: la presse tchadienne en difficultés

Au Tchad les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation du coronavirus ont un impact négatif sur la presse. Certains responsables de médias privés procèdent à la réduction de salaires de leurs employés et se débarrassent du personnel non essentiel. Les responsables des radios et télévisions privées affirment qu’ils risquent de fermer si le gouvernement ne leur vient pas en appui.