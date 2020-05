De nombreux africains décédés du coronavirus sont enterrés sans funérailles

De nombreuses personnes décédées du coronavirus sont enterrées sans funérailles ni avec les hommages si chers dans certaines sociétés africaines. Le contexte ne s’y prête plus à cause des mesures qui rendent difficiles voire impossibles, la manipulation des dépouilles, l’organisation des levées de corps, veillées, rituels et autres cérémonies funèbres.