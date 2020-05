RSF à la présidente taïwanaise : « Une réforme de l’environnement des médias est le seul moyen de lutter contre la désinformation »

ActualitésReporters sans frontières (RSF) appelle la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen à prendre des mesures pour renforcer l'indépendance des rédactions et lutter contre les conflits d'intérêt au sein des médias comme seul moyen de lutter efficacement contre la désinformation.Dans un billet d’opinion adressé à la présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, à la veille de son investiture pour un second mandat de quatre ans, le 20 mai 2020 et publié dans la press