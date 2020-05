Amériques. Au lieu de recourir à des mesures répressives, les autorités doivent protéger les populations contre le COVID-19

Les autorités des pays des Amériques ne doivent pas recourir à des mesures répressives et excessives qui restreignent indûment les droits humains au nom de la « protection » des populations contre le COVID-19, a déclaré Amnesty International le 14 mai 2020. Son Laboratoire de preuves du programme Réaction aux crises et ses experts régionaux ont analysé près de 60 événements dans la région au cours des sept dernières semaines qui mettent en évidence l’usage par les gouvernements de méthodes arbitraires, punitives et répressives.