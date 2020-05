France : Mettre fin aux contrôles policiers et aux verbalisations discriminatoires

Déplier Un policier français portant un masque chirurgical de protection contre le coronavirus, contrôle les papiers d'un homme à Paris, alors qu'une quarantaine stricte est en vigueur en France pour arrêter la propagation de COVID-19. Paris, France, le 16 avril 2020. © 2020 Alfred Yaghobzadeh/Abaca/Sipa USA (Sipa via AP Images) (Paris) – Le gouvernement français devrait prendre des mesures urgentes et concrètes pour mettre fin aux contrôles policiers abusifs, ont affirmé 24 organisations locales, nationales et internationales dans une lettre ouverte adressée aux autorités françaises. Sur…