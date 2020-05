Les applis Covid-19 présentent de sérieux risques pour les droits humains

(New York) – Les programmes de traçage utilisant les données mobiles de localisation, dont certains gouvernements se servent pour lutter contre le Covid-19, présentent de graves risques pour les droits humains, a déclaré Human Rights Watch dans une série de questions-réponses détaillée publiée aujourd’hui. Ces programmes, dont l’utilité pour contrôler la pandémie reste à prouver, pourraient introduire des mesures de surveillance non nécessaires et disproportionnées sous des prétextes de santé publique. Intitulé « Mobile Location Data and Covid-19 » (« Les données mobiles de localisation et le Covid-19 »),…