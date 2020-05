Des journalistes violemment attaqués dans trois grandes villes d’Allemagne

ActualitésReporters sans frontières (RSF) exprime son inquiétude face à la multiplication des agressions dont sont victimes les journalistes en Allemagne et à l’effet dissuasif qu’elles peuvent avoir sur les médias. La plus violente de ces attaques, au cours de laquelle quatre journalistes ont été blessés, a eu lieu le 1er mai dans la capitale, Berlin. Des incidents similaires se sont produits aussi dans les villes de Dortmund et d’Hambourg.Ces deux dernières semaines, des journalistes de différents médias audiovisuels allemands ont été la cible d’agressions lors de manifestations contre les restrictions…