Au Bénin, des journalistes dénoncent le harcèlement sexuel

Au Bénin, le harcèlement sexuel et les cas de viol des femmes journalistes sont dénoncés depuis quelques jours sur la toile. Angela Kpéidja, journaliste depuis plus de dix ans à la télévision nationale du Bénin, a dans le sillage de la célébration de la journée internationale de la liberté de la presse, révélé au grand jour, le malaise que vit le per-sonnel féminin de cette chaîne publique, ouvrant ainsi la voie à de nombreuses autres dénonciations de femmes harcelées et obligées...