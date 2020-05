Au Cameroun, le Covid-19 expose la face sombre du gouvernement

Le message de solidarité nationale autour de la pandémie de Covid-19 ne semble pas avoir été entendu au Cameroun. Alors que plusieurs autres gouvernements appellent leurs citoyens à unir leurs efforts et à s’entraider, le parti au pouvoir au Cameroun utilise la pandémie pour régler des comptes et sanctionner l’opposition. Déplier Un homme ayant reçu un masque de protection et un flacon de gel désinfectant par l'intermédiaire de Survie-Cameroon-Survival Initiative, une initiative de collecte de fonds lancée par le chef de l'opposition Maurice Kamto. Bangoura, Cameroun, mai 2020. © 2020 Privé…