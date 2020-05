Afghanistan : L’attaque contre un hôpital était un crime de guerre

Déplier Un épais nuage de fumée noire s’élève au-dessus de l’Hôpital des Cents Lits, dans le quartier Dasht-e Barchi à Kaboul, en Afghanistan, peu après l’attaque meurtrière qui y a été commise le 12 mai 2020. Une maternité soutenue par MSF est située dans cet hôpital. © 2020 AP Photo/Rahmat Gul (New York, le 12 mai 2020) - L'attaque commise le 12 mai par des assaillants non identifiés contre un hôpital de Kaboul, en Afghanistan, a fait preuve d’un mépris flagrant pour la vie de civils et constitue manifestement un crime de guerre, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch.…