Maroc/Tunisie: Interdit de rire!

Déplier Marché Central de Tunis pendant les premiers jours de Ramadan, Tunis, Tunisie, 28 Avril 2020. © 2020 Mohamed Krit/Sipa via AP Images Il ne s’agissait de rien de plus que rigoler un coup. Mais parce qu’elles ont choisi ce moyen, universel, de conjurer l’angoisse du confinement et du Coronavirus, une jeune Marocaine est aujourd’hui en prison, et une Tunisienne risque de l’y rejoindre. Au Maroc, l’histoire se passe à Merzouga, petite localité saharienne réputée pour ses dunes de carte postale. Début avril, une jeune femme, peut-être pour se consoler d’être bloquée entre quatre murs si…