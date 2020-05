J’étais prête à fuir l’exploitation au Qatar quand le COVID-19 est arrivé

Mary travaille comme chauffeuse et employée de maison pour une famille au Qatar. Comme c’est le cas pour des milliers d’autres travailleurs et travailleuses domestiques à travers la région du Golfe, ses employeurs ne la traitent pas bien et la surchargent de travail, et il y a quelque temps, elle a pris la décision de partir. Au dernier moment, elle a dû mettre ses projets en veilleuse en raison du COVID-19.