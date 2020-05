La cour suprême va décider si le président Trump doit montrer sa déclaration de revenus au Congrès

Le président Donald Trump doit-il remettre ses déclarations de revenus et ses dossiers financiers au Congrès et à un procureur de New York? La Maison Blanche a toujours refusé catégoriquement. Et ce mardi la Cour suprême des États-Unis où le dossier est porté a entamé l’examen de la question des impôts du président Trump. C’est un débat qui touche à la vie privée et à l’immunité présidentielle. Sur les enjeux, Bagassi Koura a joint à Washington, Jean-Francois Seznec, professeur de...