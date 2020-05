Un médecin propose des alternatives bon marché aux équipements importés

Au Burkina Faso, un médecin généraliste fait preuve d’ingéniosité en proposant des solutions locales pour lutter contre la pandémie de Covid-19. A Ouagadougou, le Dr Abdallah Ouedraogo est déterminé à sauver des vies grâce à des alternatives bon marché aux équipements importés, qui deviennent de plus en plus rares et coûteux.