Israël : Politiques foncières discriminatoires à l’encontre des résidents palestiniens

Déplier Jisr al-Zarqa est une petite ville habitée principalement par des citoyens palestiniens d'Israël. Située au bord de la Méditerranée, entre la ville de Césarée, à prédominance juive (au sud), et le kibboutz Ma’agan Michael (au nord), ses possibilités de croissance sont extrêmement limitées. © Lowshot Ltd (Jisr al-Zarqa, le 12 mai 2020) - La politique du gouvernement israélien visant à confiner les communautés palestiniennes en Cisjordanie et à Gaza dans des espaces restreints est également appliqué à l'intérieur d'Israël, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Cette politique est…