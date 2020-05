Bélarus : cinq journalistes arrêtés en marge de rassemblements de soutien à un opposant

ActualitésCinq journalistes indépendants ont été interpellés en deux jours et quatre d’entre eux ont écopé d’une peine de prison. Reporters sans frontières (RSF) condamne ce harcèlement et appelle la communauté internationale à faire pression sur Minsk afin d’assurer le respect de la liberté de la presse à l’approche du scrutin présidentiel.Les condamnations ont été prononcées l'une après l'autre, entre les 11 et 12 mai 2020.