Les médecins dans l'angoisse face à une possible contamination

Eux sont en première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus. Ce sont les médecins qui affrontent le virus et qui vivent leur propre angoisse face à une possible contamination. Nous avons recueilli le témoignage de l’un d’eux. Son nom c’est Dr Brahima Sawadogo. Il est Burkinabè et s’est rendu à Paris en décembre dernier pour un stage de spécialisation en psychiatrie, à l'établissement public de santé de Ville Evrard à Neuilly Sur Marne. Non préparé à faire face à une telle...