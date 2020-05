Deux personnes tuées, huit blessées par l'explosion d'une grenade à Bujumbura

Au moins deux personnes ont été tuées et huit blessées par l'explosion d'une grenade lancée par des "criminels non identifiés" dimanche dans un bar d'un quartier populaire du Nord de la capitale économique Bujumbura, ont indiqué lundi des témoins et une source administrative.