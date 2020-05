Au Pakistan, la fermeture de maternités met des femmes en danger

Déplier Deux femmes pakistanaises, photographiées à leur sortie de l'hôpital Aga Khan à Karachi, le 27 février 2020. © AP Photo/Fareed Khan Avec l'un des taux de mortalité maternelle les plus élevés en Asie du Sud, le Pakistan était déjà confronté à une crise dans ce domaine, même avant la pandémie de Covid-19. Mais la récente annonce de la fermeture de maternités dans la capitale du pays, Islamabad, et dans la province de Khyber-Pakhtunkhwa, risque d’exacerber une situation déjà très difficile, en particulier pour les femmes et les filles de milieux défavorisés. Les autorités pakistanaises…