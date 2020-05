Les médecins camerounais déploient une unité mobile de test Covid-19 à domicile

Le Centre pour le contrôle et la prévention des maladies en Afrique a déclaré qu'il n'y a pas suffisamment de tests en cours en Afrique subsaharienne et que sur le continent, l’écart entre pays est considérable. L'organisation a également déclaré qu'elle prévoyait de distribuer un million de kits de test de COVID-19 pour aider les pays africains à combler le déficit, et à Douala, les médecins camerounais vont encore plus loin en administrant les tests aux potentiels...