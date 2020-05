Coronavirus: en Espagne, les activités en plein air autorisées à certaines heures

Coronavirus: en Espagne, les activités en plein air autorisées à certaines heures

Les habitants de Madrid profitent de leur liberté pour faire de l'exercice physique entre 6 heures et 10 heures, alors que le Parlement espagnol a voté la prolongation du régime d'état d'alerte pour deux semaines supplémentaires, jusqu'au 23 mai inclus. Le gouvernement a imposé un confinement national il y a près de huit semaines pour enrayer l'épidémie de coronavirus, qui a tué plus de 25.000 personnes et en a infecté plus de 220.000 dans le pays, l'un des plus...