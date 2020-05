Les Dakarois se ruent chez eux avant un couvre-feu de nuit strict

Les travailleurs prennent des bus pour rentrer chez eux juste à temps pour le couvre-feu de nuit à Dakar, la capitale du Sénégal. Le pays a enregistré 1492 cas de coronavirus à ce jour, avec 13 décès. Le gouvernement a fermé les écoles, interdit les déplacements entre les villes et obligé les gens à porter un masque dans les transports publics et les magasins, et a imposé un couvre-feu de nuit strict.