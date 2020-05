Les informations fiables pendant la crise du COVID-19 sont plus que nécessaires, agissez maintenant !

CampagnesDans ce contexte anxiogène de crise sanitaire mondiale, nous avons plus que jamais besoin d’informations fiables et en temps réel. Reporters sans frontières (RSF) lance un appel à dons spécial Covid-19.Covid-19, soutenez les journalistes et lanceurs d'alerte en danger