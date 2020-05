Guatemala : “Non, la presse ne doit pas être mise en quarantaine !”

ActualitésRSF dénonce l’attitude ouvertement hostile de plusieurs fonctionnaires de l'Etat et du nouveau président de la République du Guatemala vis à vis de la presse, et lance un appel aux autorités pour plus de transparence afin de laisser les journalistes faire leur travail d’information sur la pandémie de coronavirus. Difficultés d’accès aux informations publiques, censure de la part de membres du gouvernement, humiliations publiques...