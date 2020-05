Plus de 900 talibans libérés dans l'échange de prisonniers avec Kaboul

Plus de 900 combattants talibans ont d'ores et déjà été libérés par Kaboul dans le cadre d'un échange de prisonniers figurant dans l'accord signé fin février à Doha par les Etats-Unis et les insurgés, a annoncé jeudi un responsable afghan.