Liban : Les personnes LGBT revendiquent leurs droits

06 mai 2020 Vidéo Liban : Des voix pour les droits LGBT (S/titres via cc) – La révolution pacifique au Liban est l’occasion de revendiquer les droits des personnes LGBT, parmi d’autres droits. Un dossier interactif à ce sujet (en anglais et en arabe) sera en ligne sur le site web de HRW, à partir du 7 mai. (Beyrouth, le 7 mai 2020) – La lutte des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) pour faire valoir leurs droits au Liban est un élément important des manifestations nationales qui ont débuté dans ce pays le 17 octobre 2019, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch,…