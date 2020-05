Italie : la libération de chefs mafieux pour cause d’épidémie fait peser de nouvelles menaces sur les journalistes

ActualitésUn journaliste italien, spécialiste du crime organisé, et sous protection policière a été la cible d’une nouvelle attaque. La libération anticipée de dizaines de membres de la mafia pour limiter la propagation du virus en prison remet en cause les efforts de la justice italienne. “ Si ça continue, on risque de ne plus avoir de journalistes locaux capables de relayer des informations sur le crime organisé “.