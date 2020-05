« Nous appelons les géants du Web à un sursaut décisif pour le droit à l’information fiable »

ActualitésA l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, le 3 mai, dans une tribune au « Monde », des membres de la Commission internationale sur l’information et la démocratie, dont Christophe Deloire et Shirin Ebadi, ses coprésidents, demandent aux dirigeants des plates-formes numériques de tout mettre en œuvre pour lutter contre la désinformation.Nous lançons un appel solennel aux dirigeants des plates-formes numériques et des réseaux sociaux, qui ont acquis pouvoir et fortune dans l’espace digital, pour qu’ils s’engagent à un changement sy