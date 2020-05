L’ironie cruelle du Prix Média au Burundi

Déplier De gauche à droite : Térence Mpozenzi, Egide Harerimana, Agnès Ndirubusa et Christine Kamikazi en route pour leur audience au tribunal de Bubanza, dans l’ouest du Burundi, le 6 mai 2020. © 2020 Iwacu Au moment où beaucoup croyaient que la liberté de la presse avait touché le fond au Burundi, la cérémonie de remise de prix aux médias organisée cette semaine par le Conseil national de la communication (CNC), organe contrôlé par le gouvernement, a montré qu’il était possible de tomber encore plus bas. La cérémonie de cette année avait pour thème le « rôle des médias dans l’assainissement…