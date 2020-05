Le Faso se prépare pour la réouverture de ses écoles

Après plusieurs reports, le Burkina se prepare pour la réouverture de ses écoles. Le gouvernement dit avoir tout mis en oeuvre pour que les élèves puissent reprendre les cours dans le respect des mesures sanitaires. Port obligatoire d’un masque pour les élèves et les enseignants, dispositifs de lavage des mains et désinfection des écoles sont parmi les mesures prévues, mais les élèves sont tout de même inquiets quant aux effectifs parfois pléthoriques dans les salles de classe et surtout la...