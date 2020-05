Covid-19: les autorités de Bissau reçoivent le remède traditionnel malgache

Une expédition d'une tisane malgache, que le président Andry Rajoelina a présentée comme un puissant remède contre le nouveau coronavirus et espère la distribuer à travers l'Afrique de l'Ouest et au-delà, arrive en Guinée-Bissau. Baptisée Covid-Organics, la boisson est dérivée de l'armoise - une plante dont l'efficacité a été prouvée dans le traitement du paludisme - et d'autres herbes indigènes.