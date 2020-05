#FreeTheKids (Tweets)

Dans le contexte du Covid-19, des centaines d’enfants migrants non accompagnés qui se trouvent dans des centres de détention insalubres en Grèce sont exposés à des risques accrus. La campagne #FreeTheKids, lancée le 14 avril 2020, appelle à leur transfert vers des lieux d’hébergement sûrs. Plus d’infos >> www.hrw.org/fr/FreeTheKids Tweets #Grèce #Covid19 : les #enfants #migrants non accompagnés vivant dans des centres de détention insalubres sont exposés à des risques accrus, comme le souligne @Eva_Cosse @hrw. La campagne #FreeTheKids appelle à leur transfert vers des…