Turquie : Disparitions forcées et allégations de torture

Manifestation de familles de victimes de disparitions forcées à Istanbul, en Turquie, en juillet 2019. Sur chaque pancarte figure une photo du proche « disparu » avec son nom vers le haut, et la question « Nerede ? » (Où est-il ?) vers le bas. © 2019 Privé (Istanbul, le 29 avril 2020) - Les autorités turques devraient mener d'urgence une enquête efficace sur le témoignage crédible d'un homme qui est actuellement en détention provisoire¸ et qui affirme avoir été détenu au secret par des agents de l'État pendant neuf mois et torturé, a déclaré Human Rights Watch aujourd'hui. Cet homme,…