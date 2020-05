Des organisations expriment leurs préoccupations au sujet de la Commission des droits inaliénables

À l’attention des membres de la Commission des droits inaliénables (Commission on Unalienable Rights) du Département d’État des États-Unis. Mesdames, Messieurs, En tant qu’organisations de défense des droits humains, universitaires, défenseurs et activistes individuels, nous, soussignés, vous écrivons pour vous faire part de notre grave préoccupation au sujet des travaux de la Commission des droits inaliénables du Département d’État des États-Unis et de tout rapport ou produit potentiel de cette Commission qui serait de nature à affaiblir le système international de protection des droits humains…