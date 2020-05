États-Unis : La Commission des droits inaliénables ne devrait pas hiérarchiser les droits

La Commission des droits inaliénables du Département d’État américain devrait honorer les engagements internationaux des État-Unis envers les droits humains, et non pas utiliser la liberté de religion comme paravent pour permettre des violations des droits des femmes, des filles et des personnes LGBTQ, ont déclaré aujourd’hui, dans une lettre adressée à cette Commission, 167 activistes et organisations de défense des droits humains de premier plan répartis dans 28 pays. Sur le même thème Letter from 167 Groups and Individuals Expressing Grave Concern Regarding the Commission on Unalienable Rights…

© Human Rights Watch -