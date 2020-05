Des débats étouffés dans les salles de classe du Cameroun

Au Cameroun, la suspension des cours donnés par un professeur d’université fait craindre que le gouvernement ne musèle tous ceux qui osent aborder le sujet de la crise en cours dans les régions anglophones du pays. Déplier L'avocat et professeur de droit Felix Agbor Nkongho, également connu sous le nom de Felix Agbor-Balla, photographié à Douala, au Cameroun, en décembre 2019. © 2019 Privé Depuis fin 2016, celles-ci sont le théâtre de violences qui opposent forces gouvernementales et groupes séparatistes armés et ont fait des milliers de morts. Le gouvernement a nié de manière…