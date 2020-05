Égypte : Deux femmes arrêtées arbitrairement sont détenues au secret

Déplier Deux traductrices égyptiennes, Marwa Arafa (à gauche), et Kholoud Said (à droite), arrêtées en avril 2020. © 2020 Privé (Beyrouth, le 29 avril 2020) - Les forces de sécurité égyptiennes ont arrêté arbitrairement deux femmes dans ces circonstances correspondant à une disparition forcée, avant de porter contre l’une d’entre elles des accusations vagues et apparemment infondées, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités devraient divulguer des informations précises sur leur lieu de détention, et soit les libérer, soit présenter des preuves d'actes criminels…

