L'économie américaine continue de subir l'impact du COVID-19

En Floride, dans le sud-est des États Unis, conséquence du Coronavirus, des milliards de dollars de nourriture vont être perdus. Les agriculteurs sont obligés de laisser les fruits et légumes pourrir sur place car plusieurs d’entre eux sont incapables de les livrer à des restaurants qui n’en ont plus besoin à cause du confinement. Soulignons que les États-Unis demeurent le pays le plus touché au monde, avec environ 61 mille morts pour plus d'un million 40 mille cas. A New York, le...