Derrière les portes closes : abus contre des enfants en confinement

Plusieurs semaines après le début de mesures de confinement mis en place à travers le monde, de plus en plus de signes indiquent que la violence contre les enfants à la maison est en augmentation. De nombreux parents sont stressés et soucieux de leur travail, de leurs finances ainsi que de leur santé et doivent s'occuper de leurs enfants qui souvent s'ennuient ou sont agités toute la journée. Même avant la pandémie, c'est dans leur propre domicile que les enfants couraient un plus grand risque de violence. À présent, le danger d'abus est encore…