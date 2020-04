Tunisie. Face à la pandémie de COVID-19, les autorités doivent libérer les personnes détenues pour des motifs d’immigration

Les autorités tunisiennes doivent de toute urgence libérer les personnes arrêtées pour des motifs d’immigration qui sont détenues dans des conditions lamentables dans le Centre d'accueil et d'orientation de Ouardia, à Tunis, et veiller à ce qu’elles aient accès aux services essentiels, notamment avec un hébergement et des soins de santé adéquats, a déclaré Amnesty International le 29 avril.