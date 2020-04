Zimbabwe. Les effets dévastateurs du COVID-19 sur la santé maternelle

Rutendo* était presque arrivée au terme de sa grossesse quand le gouvernement a annoncé un confinement de 21 jours pour lutter contre le COVID-19. Cette femme habite dans une zone rurale, à 35 kilomètres de l'établissement de santé le plus proche, et elle n'avait pratiquement aucune chance de trouver une ambulance à temps en cas d'urgence. Sa sœur aînée étant morte il y a cinq ans de complications liées à une grossesse, sa mère n’a voulu prendre aucun risque et a envoyé Rutendo à l'hôpital de district le plus proche avant l'entrée en vigueur du confinement le 30 mars pour qu'elle y attende la naissance…