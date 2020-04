Inquiétudes sur le sort des journalistes iraniens réfugiés en Turquie

ActualitésConfrontés aux lenteurs administratives des autorités turques et du Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR) et aux menaces du régime de Téhéran, les journalistes iraniens en exil en Turquie voient leur situation se dégrader encore un peu plus en raison de l’épidémie de coronavirus. Reporters sans frontières (RSF) appelle l’UNHCR et la Turquie à tout mettre en oeuvre pour garantir leur sécurité et accélérer leur réinstallation dans un pays tiers. Ils ont été contraints à l’exil pour échapper aux violences, aux arrestations et condamnations arbitraires en Iran.