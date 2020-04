Syrie : Des restrictions entravent la réponse humanitaire au Covid-19

Déplier Le 24 mars 2020, des agents de santé désinfectaient une rue de la ville de Qamishli, située dans le nord-est de la Syrie et contrôlée par le gouvernement , dans le cadre des mesures prises face au Covid-19. © 2020 AP/Ahmad Baderkhan (Beyrouth, le 28 avril 2020) - Les restrictions portant sur l’acheminement d'aide humanitaire en provenance de Damas et d'Irak vers le nord-est de la Syrie empêchent l’arrivée de travailleurs de la santé et la livraison de fournitures médicales dont auraient besoin deux millions de personnes face au Covid-19, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Le…