Retrait du Bénin de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples

Le Bénin se retire du protocole qui permet à un citoyen de saisir directement la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. La décision fait suite à ce que le gouvernement béninois qualifie de dérapage et d'égarements qui éloignent cette cour de ses véritables compétences et du rôle crucial qu'elle doit jouer.