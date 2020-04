Côte d'Ivoire. Le retrait aux individus du droit de saisir la Cour africaine est un recul pour les droits humains

En réaction à la décision des autorités ivoirienne retiré aux individus et aux organisations non gouvernementales (ONG) le droit de saisir directement la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples Alice Banens, conseillère juridique pour l'Afrique à Amnesty International, a déclaré: